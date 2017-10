Kluivert leeft mee met Koeman: ‘Maar het is erger voor Frank’

Frank de Boer moest na 77 dagen al vertrekken bij Crystal Palace en maandagmiddag ontsloeg Everton Ronald Koeman na aanhoudende tegenvallende resultaten. Patrick Kluivert heeft met beide Nederlanders samengewerkt en stelt dat het vooral voor De Boer een hard gelag is: "Het is niet prettig, zeker niet voor Frank", zegt de oud-spits bij talkSPORT.

"Bij Internazionale kreeg hij ook al weinig tijd. Het is erger voor Frank dan voor Ronald, want Ronald heeft langer de tijd gehad. Maar voor beiden is dit geen goede situatie", aldus de oud-international. "Het is voor beide coaches zonde, want het zijn geweldige trainers. Maar de resultaten waren gewoon niet goed genoeg en dat is waar het om draait."

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld voor ze, want ik ken ze beiden heel erg goed. De spelers moesten zich aanpassen aan een nieuwe werkwijze bij Frank en daarom is het zonde dat hij niet langer bij Crystal Palace heeft gezeten. En over Ronald hoeven er ook geen twijfels te zijn over zijn trainerskwaliteiten, want hij is een geweldige coach", besluit Kluivert.