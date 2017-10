Raiola doet boekje open over Ibrahimovic: ‘Hij wist dat ik gelijk had’

Zlatan Ibrahimovic koos na zijn periode bij Ajax ervoor om te tekenen bij Juventus, maar de Zweedse spits zou uiteindelijk maar twee jaren voetballen bij la Vecchia Signora. Ibrahimovic zou in 2006 naar verluidt vanwege het Calciopoli-schandaal, waardoor Juventus werd teruggezet naar de Serie B, naar Internazionale zijn vertrokken, maar Mino Raiola verzekert in gesprek met Expressen dat zijn cliënt hoe dan ook de club had verlaten.

"Toen Zlatan Juventus verliet, had hij al een jaar zich mentaal daarop voorbereid", aldus de zaakwaarnemer. "Het was niet vanwege het schandaal, dat had er niets mee te maken. Ik had al een deal gesloten. Ik vond dat het tijd was om naar Inter te vertrekken en naar mijn mening was het ideaal voor Zlatan. Hij is dan ook naar Inter gegaan om geschiedenis te schrijven."

"Eerst vond hij het idee om naar Inter te gaan helemaal niks. Toen werd hij geïrriteerd, omdat hij wist dat ik gelijk had. Uiteindelijk doet hij echter toch wat hij zelf wilt. Geen beest op de wereld, olifant, wapens of bommen kunnen hem iets laten doen wat hij niet wil doen. Na zijn tijd bij Barcelona wist hij dat hij terug moest naar Milaan, maar niet naar Inter", vervolgt Raiola.

"Natuurlijk heeft hij mij gemaakt, maar in Zweden zeggen ze ook dat ik hem heb gemaakt. De waarheid is dat we elkaar hebben gemaakt. Toen Zlatan carrière ging maken, gaf ik hem Pavel Nedved als voorbeeld. Nu geef ik mijn jonge spelers Zlatan als voorbeeld. Zlatan heeft de lat hoog gelegd en ik wacht nu op iemand die de lat nog hoger kan leggen. Het is moeilijk, maar Paul Pogba is er bijna, net als Romelu Lukaku."