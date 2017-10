Koeman staat open voor Oranje: ‘Ideaal vervolg van mijn carrière’

Ronald Koeman staat open voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten in een interview met Voetbal International. Maandag werd Koeman ontslagen als manager van Everton na aanhoudende teleurstellende resultaten. Bij Oranje vertrekt Dick Advocaat binnenkort als keuzeheer, waardoor de weg naar de KNVB openligt.

Koeman gaf als trainer van Feyenoord aan dat hij dolgraag aan de slag wilde als bondscoach, maar destijds koos de KNVB voor Guus Hiddink. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik het een mooie job vind, maar Everton had mijn prioriteit en daar had ik wel genoeg om me druk over te maken”, aldus Koeman, die nog altijd graag wil instappen als bondscoach van Oranje. “Ik denk dat ik het goed zou kunnen en eigenlijk ook wel dat het nodig is. Als je alles zo bij elkaar optelt, lijkt het onvermijdelijk dat ik het een keer ga worden. Alleen: wanneer weet je nooit. Maar uiteindelijk zou Oranje ook een ideaal vervolg zijn van mijn carrière.”

Toen de Nederlandse voetbalbond voor Hiddink koos, vertrok Koeman naar Southampton. In de Premier League maakte hij veel indruk en verdiende hij een overstap naar Everton. Intussen ging het met het Nederlands elftal niet goed, want het EK van 2016 werd gemist en ook voor het WK van volgend jaar is Oranje niet geplaatst. “Het Nederlandse voetbal gaat me aan het hart en twee toernooien missen... Ja, dat is heftig. Tegelijk zeg ik dat er wél iets moois kan gaan ontstaan. Ik ben het met bondscoach Dick Advocaat eens als hij stelt dat het allemaal niet zo dramatisch is. Je moet je alleen wel aanpassen aan je materiaal.”