‘Drie Ajacieden prijken op uitgelekt verlanglijstje van Napoli’

In de zoektocht naar winterse versterkingen wil Napoli aankloppen bij Ajax. Volgens Corriere dello Sport staan er namelijk drie Ajacieden op het lijstje van de koploper van de Serie A. André Onana, Joël Veltman en Justin Kluivert staan volgens de Italiaanse krant in de belangstelling van Napoli. Technisch directeur Cristiano Giuntoli en voorzitter Aurelio de Laurentiis hebben de drie op een lijstje van in totaal tien potentiële aankopen staan.

Napoli hoopt op korte termijn een nieuwe doelman te verwelkomen. José Manuel Reina heeft een aflopend contract en er zijn vijf keepers in beeld om hem op te volgen, onder wie Onana. De keeper van Ajax werd al eerder gelinkt aan een transfer naar Napoli en zou de belangrijkste kandidaat zijn. Bern Leno (Bayer Leverkusen), Rui Patricio (Sporting Portugal), Mattia Perin (Genoa) en Geronimo Rulli (Real Sociedad) zijn de andere kandidaten.

Emanuele Giaccherini heeft in Napels een contract tot medio 2019, maar lijkt de club in januari te gaan verlaten. Kluivert is een van de kandidaten om hem te vervangen. Hij is echter niet de favoriet, want dat is Federico Chiesa van Fiorentina. Ook Villarreal-aanvaller Samu Casillejo staat op het lijstje van Giuntoli en De Laurentiis.

Ook Veltman staat in de belangstelling van Napoli. Hij zou in beeld zijn om de ervaren Christian Maggio op te volgen. De aanvoerder van Ajax gaf afgelopen zomer nog aan dat hij graag de stap naar het buitenland wilde maken, maar uiteindelijk verlengde hij zijn contract in Amsterdam. Ook Sime Vfsaljko van Atlético Madrid wordt gevolgd door Napoli.