Real denkt niet aan Kane: ‘Hij zou me zeggen dat hij 250 miljoen waard is’

De naam van Harry Kane werd de afgelopen weken geregeld gelinkt aan Real Madrid. Florentino Pérez, voorzitter van de Koninklijke, acht de kans uitgesloten dat de Madrilenen zich op korte termijn in Londen gaan melden voor de spits. Volgens de preses van Real is het bedrag dat the Spurs voor Kane vragen veel te hoog.

“Kane proberen los te weken bij Tottenham Hotspur is momenteel nog niet in me opgekomen. Hij is een geweldige speler en nog jong. Daardoor heeft hij nog jaren om progressie te boeken, maar we zijn heel blij met Karim Benzema en de rest van het huidige team”, zegt Pérez in gesprek met Cadena COPE. Kane maakte dit seizoen al dertien doelpunten in twaalf wedstrijden voor Tottenham Hotspur.

“Ik heb de voorzitter van Tottenham Hotspur niet naar een prijs gevraagd, want hij had me dan gezegd dat Kane 250 miljoen euro waard is”, stelt de preses van Real Madrid. Overigens werd Kane onlangs niet alleen met de Koninklijke in verband gebracht, want ook Barcelona zou geïnteresseerd zijn. De spits zelf sloot onlangs niet uit dat hij zijn hele loopbaan bij Tottenham Hotspur blijft. “Ik zou het geweldig vinden om mijn hele carrière bij één club te spelen.”