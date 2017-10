Dinsdag, 24 Oktober 2017

Everton krijgt eerste afwijzing in jacht naar manager

Enkele spelers van Manchester United zijn teleurgesteld in José Mourinho. Zij vinden dat de Portugees te ver is gegaan in zijn openlijke kritieken op zijn ploeg na de 2-1 nederlaag tegen Huddersfield Town. (Daily Mirror)

Arsenal gaat een poging wagen om Alan de Souza Guimarães los te weken bij Palmeiras. The Gunners zijn echter niet de enige gegadigde in de strijd om het Braziliaanse talent, want ook Real Madrid is geïnteresseerd. (Daily Mirror)

Carlo Ancelotti wordt niet de opvolger van Ronald Koeman bij Everton. De Italiaanse oefenmeester heeft een aanbod van the Toffees van tafel geveegd, waardoor Thomas Tuchel en Sean Dyche nog over zijn als kandidaten. (Diverse Engelse media) De Italiaanse oefenmeester heeft een aanbod vanvan tafel geveegd, waardoor Thomas Tuchel en Sean Dyche nog over zijn als kandidaten.

Het kost echter drie miljoen euro om Dyche los te weken bij Burnley. Om die reden overweegt Everton om interim-manager David Unsworth tot het einde van het seizoen aan het roer te houden. (Daily Telegraph)

De relatie tussen Antonio Conte en de spelers van Chelsea is op zijn zachtst gezegd niet al te best. Om die reden hebben enkele spelers van the Blues berichtjes gestuurd naar Steve Holland, die als assistent op Stamford Bridge werkte. (The Sun)