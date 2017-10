Koeman laat van zich horen na ontslag: ‘Natuurlijk ben ik teleurgesteld’

Ronald Koeman werd maandag ontslagen als manager van Everton. Zestien maanden lang hield de Nederlandse trainer het vol in Liverpool. Na de zwakke competitiestart en tegenvallende resultaten in Europa, stond Koeman al enige tijd onder druk. Na de 2-5 thuisnederlaag tegen Arsenal van afgelopen zondag, greep het bestuur in. Een dag na zijn ontslag, reageert Koeman op zijn gedwongen vertrek bij the Toffees.

“Ik wil graag mijn dank uitspreken naar de spelers en technische staf voor hun werk gedurende mijn zestien maanden als Everton-manager”, aldus Koeman op Twitter. “Ik wil Bill Kenwright, Farhad Moshiri en bestuur bedanken voor de kans om deze fantastische club te leiden.” Ook bedankt Koeman de fans van Everton voor hun ‘gepassioneerde steun’. “Natuurlijk ben ik op dit moment teleurgesteld, maar ik wens het team het beste voor in de toekomst.”

Everton heeft David Unsworth naar voren geschoven als tijdelijke opvolger van Koeman. De trainer van de beloften neemt de honneurs waar tot Everton een definitieve opvolger heeft gevonden voor Koeman. Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Sean Dyche en David Moyes werden reeds gelinkt aan een dienstverband bij Everton. Phill Neville heeft naar verluidt aangegeven ervoor open te staan om Koeman op te volgen.