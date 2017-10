Ook Leeuwinnen eisen betere voorwaarden: ‘Hoeven geen schoothondje te zijn’

In steeds meer landen komen voetbalsters in opstand om een betere financiële vergoeding af te dwingen. De Deense vrouwen staakten zelfs een tijd en brachten daarmee deelname aan het WK van 2019 in gevaar. Ook de Oranje Leeuwinnen hopen op meer waardering van de KNVB en starten deze week de onderhandelingen over betere arbeidsvoorwaarden.

“Ik heb geen idee welke kant het opgaat. We zijn net begonnen en staan nog op nul. We hoeven niet meer het schoothondje van het voetbal te zijn. Ik denk dat iedereen dat nu wel doorheeft”, zegt Vivianne Miedema tegenover Trouw. De spits is lid van de spelersraad en daardoor betrokken bij de onderhandelingen met de KNVB. Overigens onderhandelen de internationals niet zelf met de voetbalbond, want spelersvakbond VVCS zal namens de Oranje Leeuwinnen optreden.

De Noorse vrouwen kregen het al voor elkaar om evenveel betaald te krijgen als hun mannelijke collega’s. “Het mooie in Noorwegen is dat de mannen een deel van hun inkomsten afstaan aan de vrouwen. In Brazilië zijn er acties gaande en in de Verenigde Staten laait de discussie weer op. En ook in Ierland is er een staking van de vrouwen geweest”, aldus Miedema, die geen ‘Deense toestanden’ verwacht in Nederland.

“Dat is zeker niet onze uitgangspositie, absoluut niet. Het moet niet ten koste gaan van wat wij op het veld laten zien”, vervolgt de spits van Arsenal. De Deense vrouwen weigerden afgelopen vrijdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden te spelen om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. “Ze hebben veel betekend voor het vrouwenvoetbal. We weten niet precies wat er speelt, maar het is pijnlijk om te zien hoe het nu gaat en dat het misschien ten koste gaat van de WK-kwalificatie. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”