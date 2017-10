De Boer getipt als bondscoach: ‘Met Koeman moet je dat nog maar afwachten’

Als het aan Henk Spaan ligt, wordt Frank de Boer de nieuwe bondscoach. Na zijn ontslag bij Everton lijkt Ronald Koeman de gedroomde kandidaat voor die functie te zijn, maar Spaan vindt dat De Boer de beste gegadigde is om Oranje uit het slop te trekken. De 47-jarige oefenmeester zit sinds zijn congé bij Crystal Palace zonder baan.

“De Boer was in 2010 een belangrijke assistent van Bert van Marwijk. Hij kan goed met de internationals opschieten, omdat het een toegankelijk figuur is. Met Koeman moet je dat nog maar afwachten”, zegt Spaan bij NPO Sportforum. De columnist van Het Parool krijgt bijval van Voetbal International-verslaggever Simon Zwartkruis.

“Frank is een uitstekende kandidaat. In 2010 pakte hij de ruimte die hij kreeg van Van Marwijk. Hij stond daar bijna als hoofdtrainer af en toe. En je hoorde positieve geluiden uit de groep”, aldus Zwartkruis. Koeman zou overigens wel oren hebben naar de functie van bondscoach, zo weet Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. “Honderd procent zeker dat hij dit wil doen. Zelfs een Oranje in deze staat. Hij heeft het altijd als het hoogste ambt gezien en was destijds bijzonder beledigd dat hij het niet werd.”