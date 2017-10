‘Ik hoop dat Feyenoord gehavend begint, ze zullen aan de bak moeten’

AVV Swift stuntte in de vorige ronde van de KNVB Beker door bekerhouder Vitesse uit te schakelen en de Amsterdammers hebben met de uitwedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip op woensdagavond opnieuw een prachtig affiche om naar uit te kijken. Aanvoerder Mike Ruijter weet dat de kans niet zo groot is dat Swift ook deze ronde gaat overleven, maar hij verzekert dat zijn ploeg de huid in ieder geval zo duur mogelijk gaat verkopen.