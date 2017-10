‘We zien dat gif weer, wat Davinson Sánchez deed bij Ajax kan niet iedereen’

Ajax en Hans van der Zee stonden in 2011 tegenover elkaar in een arbitragezaak over de ontbinding van het contract van de scout. De club verloor de zelf aangespannen zaak echter kansloos, waarna Van der Zee gewoon aanbleef en nu als de ontdekker van onder meer David Neres geldt. De scout ziet, tot zijn opluchting, dat de Braziliaan de afgelopen weken helemaal opgebloeid is.

“Ik heb David Neres inderdaad als eerste gezien, maar daarna was het teamwork onder leiding van Marc Overmars”, legt Van der Zee uit aan De Telegraaf. De talentontdekker zag afgelopen zondag hoe Neres tijdens de Klassieker uitgroeide tot een van de meest opvallende spelers op het veld: “Natuurlijk ben ik daar blij om, want er was kritiek dat David te duur zou zijn geweest. Nu was hij in een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen de uitblinker.”

Van der Zee nam in de Klassieker weer de dingen waar waardoor Neres bij São Paulo zo was opgevallen en noemt de aanvaller een van de weinige spelers die op snelheid hun directe tegenstander kunnen uitspelen. De vleugelspits kende in zijn eerste maanden in Nederland de nodige aanpassingsproblemen, maar lijkt nu door onder meer de hulp van Wamberto en de aanwezigheid van zijn moeder zijn draai te hebben gevonden.

Daarnaast trekt Neres veel op met Danilo, zijn landgenoot die afgelopen zomer bij Ajax Onder-19 neerstreek: “En Amsterdam heeft een grote Braziliaanse gemeenschap, die David op handen draagt.” Van der Zee hoopt dat Mateo Cassierra de volgende is die zijn grote doorbraak gaat beleven bij Ajax: “Davinson Sanchéz stond er direct, maar dat kun je niet van elke aankoop verwachten. Nu zien we bij Mateo weer het gif en de agressiviteit die hem zo'n goede spits maken. Hij heeft er niet voor niets al acht gescoord in de Jupiler League.”