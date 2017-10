Feyenoord achter de feiten aan: ‘We gaan dit echt nog rechtzetten’

Feyenoord loopt al vroeg in het seizoen achter de feiten aan. Na negen wedstrijden hebben de Rotterdammers al een achterstand van acht punten op koploper PSV, terwijl de kans op Europese overwintering miniem lijkt. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft dit seizoen te maken met de nodige blessures.

Renato Tapia, Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin en Sven van Beek moesten de Klassieker allemaal aan zich voorbij laten gaan, terwijl Nicolai Jörgensen en Bart Nieuwkoop pas net hersteld zijn van een blessure. “We hebben veel pech met blessures. En die spelers zijn er ook meteen heel lang niet meer bij”, bekent Karim El Ahmadi in gesprek met het Algemeen Dagblad. Bovendien speelt Feyenoord dit seizoen ook nog in de Champions League, maar die wedstrijden hebben geen invloed volgens de middenvelder.

“Zo'n wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk, dat is wel zwaar. Die ploeg is net zo goed als Napoli. Maar vier dagen rust moet voldoende zijn, hoor. Toch zal de terugkeer van Nicolai veel schelen. Let maar op”, stelt de aanvoerder van de Rotterdammers. Hij krijgt bijval van ploeggenoot Sofyan Amrabat. “Het zit allemaal een beetje tegen. We gaan dit echt nog rechtzetten. We hebben zoveel kwaliteiten in de ploeg."