Europese top aast op De Vrij: ‘Ik hoop nog steeds op een akkoord met Lazio’

Het contract van Stefan de Vrij bij Lazio loopt komende zomer af en het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat beide partijen een akkoord gaan bereiken. In gesprek met Lazionews24 zegt de verdediger dat hij wel de intentie heeft om zijn verbintenis te verlengen, maar dat dit nog geen uitgemaakte zaak is.

“We zijn in gesprek met de club, dat is eigenlijk alles wat ik er op dit moment over kan zeggen. Ik kan niets beloven, want je weet in het voetbal nooit hoe het loopt. Ik hoop nog steeds op een akkoord met Lazio, maar ik weet niet of dat gaat gebeuren”, stelt De Vrij, die sinds 2014 in het shirt van Lazio speelt. Als hij er niet uitkomt met de Romeinse club, zou hij genoeg alternatieven hebben.

De Vrij geniet naar verluidt interesse van Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Liverpool. I Rossoneri zouden De Vrij afgelopen zomer al op de korrel hebben gehad, maar kozen destijds voor Mateo Musacchio. Ook Leonardo Bonucci trok naar Milaan, maar hij valt behoorlijk. Met de komst van De Vrij zou de keuze in de defensie groter moeten worden bij AC Milan.