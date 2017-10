‘Ik ben nu een ‘soort van BN’er’, maar in Barcelona kan ik gewoon over straat’

Lieke Martens werd maandagavond door de FIFA uitgeroepen tot beste speelster van de wereld en die prijs vormde voor de aanvalster een mooie bekroning op een toch al geslaagd jaar. Martens won afgelopen zomer met de Nederlandse vrouwenploeg het EK in eigen land, ging daarna aan de slag bij Barcelona en werd onlangs door de UEFA ook al uitgeroepen tot beste speelster.

Voor Martens veranderde er veel door haar verhuizing naar Catalonië, al doet ze er ook alles aan om met beide benen op de grond te blijven staan: “Ik kom uit een klein Limburgs dorpje. Mijn basis thuis is stabiel. Ik ben zelf niet veranderd, maar mensen om je heen verwachten wel meer. In Barcelona kan ik gewoon over straat hoor. Het zit ook in mijn karakter om normaal te blijven doen”, legt zij uit aan het Algemeen Dagblad.

Het vrouwenvoetbal begint een steeds belangrijkere rol te spelen en Martens doet er alles aan om daarin een voortrekkersrol voor haar rekening te nemen: “Ik ben nu een ‘soort van redelijk bekende Nederlander’. Dat zorgt er ook voor dat je een voorbeeld bent. Vooral voor meisjes die willen sporten en voetballen.”

Martens ging op haar vijftiende het huis uit om alles te kunnen geven voor het voetbal, terwijl zij eerder nog werd uitgelachen toen ze wilde voetballen. De aanvalster is echter blij dat haar succes deuren kan openen voor andere meisjes die de sport willen beoefenen: “Ik had ook geen vrouwelijke voorbeelden. Dat ik dat nu zelf ben, voelt gek maar vooral erg bijzonder.”