‘Met mijn ervaring kan ik van waarde zijn voor Ajax, maar het is aan Keizer’

Siem de Jong maakte voorafgaande aan de Klassieker van afgelopen zondag al drie doelpunten tegen Feyenoord in De Kuip en ook nu was het weer raak. De middenvelder van Ajax scoorde in totaal al acht keer tegen de aartsrivaal uit Rotterdam en is na afloop van de wedstrijd niet ontevreden met zijn invalbeurt.

“Ik voel me we thuis in De Kuip”, knipoogt hij in gesprek met ELF Voetbal. “Ik bewaar goede herinneringen aan de wedstrijden tegen Feyenoord. Ik heb er volgens mij maar een verloren. Als je zelf scoort is het altijd extra leuk. Op mijn telefoon krijg ik dan ook net iets meer berichtjes dan wanneer ik scoor in andere wedstrijden.” De Jong werd afgelopen zomer door Ajax teruggehaald van Newcastle United, terwijl hij vorig seizoen nog op huurbasis voor PSV speelde.

De middenvelder moet het tot nu toe vooral doen met invalbeurten, maar is lichamelijk in orde en hoopt de concurrentie aan te kunnen gaan met zijn collega’s op het middenveld: “Samen met Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar behoor ik, al ben ik nog pas 28 jaar, tot de oude garde. Met mijn ervaring kan ik van waarde zijn in deze spelersgroep, het liefst in iedere wedstrijd, maar dat is aan de trainer.”