‘Mijn rivaliteit met Lionel Messi is nog niet voorbij, het begint nu pas’

Cristiano Ronaldo werd maandagavond bij de uitreiking van de ‘The Best’-awards van de FIFA voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot beste speler ter wereld en de Portugees liet daarmee Lionel Messi en Neymar achter zich. De sterspeler van Real Madrid was na afloop blij met de uitverkiezing, al deed hij wel een poging om de angel uit zijn vermeende rivaliteit met Messi te halen.

“Ik concurreer niet met Leo. Hij is een speler die in dezelfde tijd actief is als ik. Hij heeft vijf keer gewonnen, ik heb ook vijf keer gewonnen, individuele prijzen voor de beste speler ter wereld. Dus de dingen zijn zoals ze zijn”, vertelde Ronaldo aan verslaggevers. “Ik ben natuurlijk blij, zoals ik eerder heb gezegd zit ik bij de beste club van de wereld. Ik heb de afgelopen jaren de kans gehad om te laten zien dat ik op een hoog niveau zit. En ik ben fysiek gezien nog in topvorm.”

“Dus ik ben rustig. Ik zal zien wat er morgen gaat gebeuren, maar op dit moment moet ik van dit mooie moment in mijn leven genieten, je weet nooit wat er gaat gebeuren”, ging hij verder. Op de vraag of zijn rivaliteit met Messi voorbij is, was het antwoord van Ronaldo echter duidelijk: “Het is nog niet voorbij, het begint pas.”