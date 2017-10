‘Ik keek de Feyenoord-fans aan, zo van: ‘Wat willen jullie doen?’’

David Neres kende een wisselvallige start bij Ajax, maar de Braziliaan lijkt de afgelopen paar weken helemaal te zijn opgebloeid. Zondag speelde hij met drie assists een hoofdrol in de met 1-4 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord en nadat hij de 1-2 van Kasper Dolberg had voorbereid, zocht Neres contact met de supporters van de aartsrivaal.

“De emoties liepen hoog op. De fans van Feyenoord gingen enorm tekeer en dat zagen wij vanuit het veld. Mijn reactie was om ze aan te kijken. Zo van: ‘Wat willen jullie doen?’”, blikt hij terug in gesprek met de NOS. Ajax heeft na de overwinning op de Rotterdammers wel een feestje gevierd, zo geeft Neres toe: “Een beetje maar. We verdienden wel een feestje, het was een topwedstrijd.”

Neres had na zijn aankomst in Nederland moeite om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving, maar begint zich mede dankzij landgenoot Wamberto steeds beter op zijn plek te voelen. De voormalige Ajacied ziet een andere, meer gemotiveerde Neres: “Ik heb laatst met hem gesproken en gezegd: ‘Als je wilt spelen bij Ajax, moet je heel fanatiek zijn en met je hart spelen’. Ik heb hem zien spelen tegen Feyenoord. Hij is een topspeler.”