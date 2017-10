Oranje-international kan Bonucci opvolgen bij AC Milan

Mocht Liverpool Philippe Coutinho in de winter alsnog verliezen aan Barcelona, dan kloppen de Engelsen aan bij Paris Saint-Germain. Jürgen Klopp ziet in Julian Draxler een ideale vervanger. (Téléfoot)

Stefan de Vrij is een kandidaat om Bonucci te vervangen bij Milan.