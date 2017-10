‘Daar moet je uit kunnen komen, hij lijkt de droomkandidaat voor Oranje’

Ronald Koeman investeerde afgelopen zomer bijna 160 miljoen euro in de selectie van Everton en dacht met het aantrekken van onder meer Gylfi Sigurdsson, Davy Klaassen, Jordan Pickford en Michael Keane een serieuze aanval te kunnen gaan doen op de top zes van de Premier League. Een dramatische seizoenstart volgde echter en de in de degradatiezone bivakkerende Toffees grepen maandag hard in door de oefenmeester de laan uit te sturen.

Een hard gelag voor Koeman, die nu echter wel weer in beeld lijkt te komen voor het Nederlands elftal, zo denkt ook Arno Vermeulen: “Je zou zeggen dat hij nu een serieuze kandidaat voor de KNVB is. Zijn hoofd zal er nu niet naar staan, maar die van de KNVB ook niet. De nieuwe directeur (Eric Gudde, red.) is nog niet echt aan het werk. Daar moeten we nog even op wachten. Er moet nog een technisch directeur komen”, legt de journalist van de NOS uit.

Aangezien Nederland niet naar het WK gaat, duurt het nog elf maanden voordat de eerste belangrijke kwalificatiewedstrijd op het programma staat. Genoeg tijd om Koeman te polsen als opvolger van Dick Advocaat, die de laatste maand van zijn contract bij Oranje in gaat: “De KNVB en Koeman… Daar moet je samen uit kunnen komen. Hij lijkt een droomkandidaat voor de KNVB. Hij is 54. Hij kan ook (zijn broer, red.) Erwin meenemen als assistent. Ze hebben wat meer keuzes, maar hij lijkt me nummer één. Maar het kan even duren.”