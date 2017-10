FC Groningen grijpt hard in: ‘Niemand is belangrijker en groter dan de club’

FC Groningen ging afgelopen vrijdag met 0-1 onderuit tegen Willem II en de Trots van het Noorden vindt zichzelf na negen wedstrijden met negen punten terug op een teleurstellende dertiende positie in de Eredivisie. Zaterdag werd bekend dat Groningen ook nog eens Mimoun Mahi en Oussama Idrissi uit de selectie heeft gezet, maar algemeen directeur Hans Nijland weigert vooralsnog van een crisis te spreken.

“Crisis is een groot woord, maar ik moet je zeggen dat het een vervelende situatie is. Dit soort zaken erbij rondom spelers, is waardeloos. En of je dat waardeloos noemt of een crisis, beide is wat mij betreft hetzelfde”, vertelt hij in gesprek met RTV Noord. Het duo werd wegens disciplinaire redenen uit de selectie gezet en Mahi kreeg maandag te horen wat zijn straf is.

Terwijl Idrissi bij Jong FC Groningen meetraint, zal Mahi naast zijn uitsluiting voor het bekerduel met Roda JC Kerkrade en de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam een week lang meelopen met maatschappelijke projecten van de stichting van FC Groningen: “Dat ze de hele week niet mogen trainen en twee belangrijke wedstrijden worden buitengesloten, is een straf. Meelopen met een maatschappelijke organisatie is dat niet. Maar dat Mahi meeloopt met dergelijke projecten vinden wij belangrijk. Het is gegaan zoals het is, maar niemand is belangrijker en groter dan de club.”