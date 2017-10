Aboutaleb wil weer uitfans bij Klassieker: ‘Het heeft lang genoeg geduurd’

Als het aan Ahmed Aboutaleb ligt, zijn er binnenkort weer uitsupporters welkom bij de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Het duel wordt sinds 2009 gespeeld zonder de aanwezigheid van fans van de bezoekende ploeg, maar de burgermeester van Rotterdam wil daar nu graag verandering in brengen.

Aboutaleb stelt dat 'het nu lang genoeg heeft geduurd'. "Ik denk dat het heel goed is als we het over enige tijd weer gaan proberen", vertelt hij tegen RTV Rijnmond. De burgervader hoopt wel dat de supportersverenigingen van Feyenoord en Ajax eerst met elkaar om de tafel gaan zitten. "Je kunt als overheid niet iets regelen als twee groeperingen op de oude voet met elkaar willen doorgaan. Daar gaan we niet aan meewerken."

In 2009 besloten de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam vanwege rellen dat de Klassieker vijf jaar lang gespeeld zou worden zonder publiek van de tegenstander in het stadion. In 2014 liep die periode ten einde, maar gaven Ahmed Aboutaleb en wijlen Eberhard van der Laan aan de situatie graag zo te laten. Aboutaleb staat nu wel open voor verandering. "Je hoeft niet in één keer 1200 supporters toe te laten. We kunnen beginnen met een aantal honderd mensen en dat opbouwen", besluit hij.