Volgende zware blessure maakt spoeling voorin bij FC Utrecht nog dunner

FC Utrecht moet het geruime tijd stellen zonder Jean-Christophe Bahebeck. De Franse spits viel zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen AZ (3-0 nederlaag) uit met een achillespeesblessure en 'is voor een lange periode uitgeschakeld', zo laat de club uit de Domstad maandagavond weten via de officiële kanalen.

Hoelang Bahebeck precies uit de roulatie zal zijn, is vooralsnog niet bekend, maar zeker is dat hij spoedig onder het mes zal gaan. De 24-jarige aanvaller heeft een ruptuur aan zijn achillespees opgelopen. Utrecht meldt dat pas na de operatie kan worden ingeschat of een terugkeer dit seizoen nog tot de mogelijkheden behoort.

Bahebeck wordt deze voetbaljaargang gehuurd van Paris Saint-Germain en was in zes wedstrijden in de Eredivisie tot nu toe goed voor drie doelpunten. Hij is de volgende speler die voor geruime tijd in de lappenmand beland bij Utrecht. Ook Chris David, Patrick Joosten, Simon Makienok en Anouar Kali zijn al langer niet beschikbaar vanwege ernstig blessureleed.