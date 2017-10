Buffon maakt favorietenrol waar en pakt volgende individuele prijs op FIFA-gala

Gianluigi Buffon is maandagavond op een FIFA-gala in Londen verkozen tot Doelman van het Jaar. Het 39-jarige clubicoon van Juventus hield Manuel Neuer van Bayern München en Keylor Navas van Real Madrid onder zich in de verkiezing van de wereldvoetbalbond. Buffon werd eerder ook door de UEFA al verkozen tot Doelman van het Jaar.

Buffon was afgelopen seizoen met Juventus heer en meester in Italië: La Vecchia Signora won onder leiding van Massimiliano Allegri zowel de landstitel als de Coppa Italia. De finale van de Champions League ging weliswaar betrekkelijk kansloos verloren tegen Real Madrid (1-4), maar dat heeft de FIFA er niet van weerhouden de veteraan uit de roepen tot Doelman van het Jaar.

"Ik ben erg trots om deze prijs op mijn leeftijd nog te winnen. Ik wil mijn club, trainer en teamgenoten bedanken, zij hebben dit mede mogelijk gemaakt. Het afgelopen jaar was fantastisch voor Juventus en mij persoonlijk, maar helaas was het niet voldoende voor winst in Europa. Hopelijk kunnen we het dit seizoen beter doen en met zowel Juventus als de nationale ploeg prijzen winnen. Ik zou mijn carrière graag besluiten met enkele fraaie zeges", sprak Buffon nadat hij de prijs had ontvangen uit handen van oud-keeper Peter Schmeichel.