Real Madrid-trainer Zidane door FIFA uitgeroepen tot beste coach

Zinédine Zidane is maandagavond aangewezen als winnaar van de The Best FIFA Men’s Coach-award op het gala van de wereldvoetbalbond in Londen. De Fransman bleef medegenomineerden Massimiliano Allegri van Juventus en Chelsea-trainer Antonio Conte voor.

Zidane nam op 5 januari 2016 het stokje over van Rafael Benítez en won daarna met de Koninklijke twee Champions League-titels, de Spaanse landstitel, twee Europese Supercups, de Spaanse Supercup en het WK voor clubs. De Fransman blijft door zijn successen Allegri, die het afgelopen jaar met Juventus de landstitel en Coppa Italia won en de finale van de Champions League haalde, en Conte, winnaar van de Engelse landstitel met the Blues, voor.

Zidane was vorig jaar ook genomineerd, maar moest de prijs toen aan Claudio Ranieri laten, die met Leicester City kampioen van Engeland was geworden. Bondscoach van Portugal Fernando Santos maakte het rijtje toen vol. Zidane kreeg de prijs maandagavond van zijn voorganger Ranieri.