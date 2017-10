Feyenoord-supporters veroordeeld wegens belediging Vejinovic

Vier belagers van Marko Vejinovic zijn maandag door de rechter veroordeeld tot het betalen van een boete en schadevergoeding nadat zij vorig jaar januari opgepakt werden bij het huis van de voetballer. De vier maakten deel uit van een groep van zeven Feyenoord-supporters die na een reeks van vier verlieswedstrijden op rij verhaal ging halen bij het huis van Vejinovic.

De, nu aan AZ verhuurde, middenvelder liet in een verklaring weten dat er onder meer ‘Marko Vejinovic: kom naar buiten, we maken je dood, kankerlijer’ en ‘Ga godverdomme eens werken voor je geld’ werd geroepen. De verdachten deden het incident in de rechtszaal af als een ‘uit de hand gelopen grap’, die door de rechter een ‘heel foute grap’ werd genoemd.

De aanklager eiste tegen vijf van de verdachten een boete van 250 euro, terwijl tegen twee anderen een boete van 350 euro werd geëist. De rechter heeft nu vier leden van de groep een boete van 200 euro opgelegd, terwijl er ook 50 euro aan immateriële schadevergoeding betaald moet worden aan de op dit moment zwaar geblesseerde Vejinovic. De rechter acht de betrokkenheid van de drie andere verdachten niet bewezen.

Vejinovic heeft laten weten dat hij het geld van de schadevergoedingen doneert aan KWF Kankerbestrijding: “Ik wilde een signaal afgeven. Ik werd voor geldwolf uitgemaakt. Volkomen ten onrechte. Ik heb het geld niet nodig”, tekende het Algemeen Dagblad op.