‘Zwaargewichten Atlético zijn gedrag Rode Duivel zat’: ‘Dit moet veranderen’

Yannick Ferreira Carrasco heeft het verbruid bij Atlético Madrid, zo melden AS en Marca. De Spaanse kranten stellen dat de Belg afgelopen weekend niet bij de wedstrijdselectie van los Colchoneros tegen Celta de Vigo (0-1 winst) zat omdat hij in onmin leeft met enkele teamgenoten. Carrasco zou ook vanwege een disciplinaire maatregel niet bij de selectie hebben gezeten.

De 24-jarige buitenspeler deed in negatief opzicht van zich spreken bij het Champions League-duel met Qarabag FK (0-0) door bij een wissel erg langzaam naar de kant te lopen. Enkele ploeggenoten maanden de aanvaller tempo te maken, maar dat was tevergeefs. Enkele weken geleden kreeg de flankspeler het al openlijk aan de stok met Gabi, de aanvoerder van Atlético, en de Spaanse media claimen dat de twee nog steeds niet met elkaar overweg kunnen.

Naar verluidt had Carrasco onlangs weer een aanvaring met Gabi. Enkele vooraanstaande spelers van Atlético zouden nu dan ook helemaal klaar zijn met het gedrag van Carrasco. "Dit moet veranderen. Wat hij deed kon niet door de beugel en het is trouwens niet voor het eerst dat zoiets gebeurt", zo citeert Marca een anonieme bron uit de kleedkamer.

Diego Simeone, trainer van de Spaanse topclub, bevestigde zondag dat hij een uitvoerig gesprek heeft gehad met zijn pupil: "We hebben een lang gesprek gehad, want we hebben een goede Yannick hier nodig. Natuurlijk wil iedereen spelen en op het veld staan. Het is dan ook normaal dat een speler, wanneer hij gewisseld wordt, boos is en niet blij."