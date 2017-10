Oud-pupil legt vinger op zere plek: ‘Koeman heeft daar moeite mee’

Ronald Koeman is maandagmiddag door Everton ontslagen. The Toffees bezetten momenteel de achttiende plek in de Premier League en ook in de Europa Leauge stelt de Merseyside-club teleur. Michael Ball, voormalig verdediger van onder meer Everton en PSV, denkt dat Koeman zijn spelers waarschijnlijk niet meer kon motiveren.

Ball was in zijn tijd bij PSV pupil van Koeman en gezien zijn ervaringen met de Nederlander in Eindhoven stelt Ball bij de BBC dat Koeman niet onder druk kan presteren. "Wanneer de resultaten tegenvallen, lijkt hij zijn spelers niet te kunnen motiveren en te verbeteren", aldus de Engelsman. "Ronald is fantastisch wanneer het goed gaat. Hij is erg bot en pijnlijk eerlijk soms, maar wanneer de resultaten goed zijn, is alles goed."

"Maar wanneer het slecht gaat, heeft hij moeite met zijn maniertjes. Je krijgt nooit een schouderklopje. Sommige spelers kunnen daar boven staan, anderen kunnen er niet mee dealen", vervolgt Ball, die zegt dat Koeman bij Everton nooit een goede voetbalstijl heeft kunnen ontwikkelen en onlogische keuzes maakte: "Iedereen die nu de leiding gaat nemen, moet alleen maar consequent handelen en de spelers op de juiste manier gebruiken, dan gaat alles veel beter worden."

"Ik wilde dat Ronald een succes zou worden toen hij naar Everton kwam. Ik had mijn twijfels vanwege mijn ervaringen onder hem, maar ik wilde dat hij mijn ongelijk zou bewijzen. Romelu Lukaku vertrok naar Manchester United zonder een goede vervanger, dat ligt niet alleen aan Koeman. Het bestuur moet ook schuld bekennen, aangezien ook zij hebben gefaald", concludeert Ball.