Real Madrid met vijftal hofleverancier van Beste Elf van de FIFA

Bij de FIFA-verkiezing in Londen is maandagavond het Beste Elftal van het afgelopen seizoen bekendgemaakt. Meer dan 24.000 professionele voetballers van over de hele wereld hebben hun stem uitgebracht over welke spelers een plek in het Beste Elftal verdienen. De voorhoede van de 4-3-3-formatie bestaat zoals verwacht uit Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar.

De drie aanvallers van respectievelijk Real Madrid, Barcelona en Paris Saint-Germain wisten afgelopen seizoen te imponeren met hun spel, maar ook met hun rendement. Gianluigi Buffon is verkozen tot doelman. De routinier werd met Juventus Italiaans landskampioen en bereikte met zijn club de finale van de Champions League, die uiteindelijk werd verloren van Real Madrid.

Dani Alves (PSG), Leonardo Bonucci (Juventus, nu AC Milan), Sergio Ramos en Marcelo (beiden Real Madrid) vormen de defensie van het fictieve elftal. Op het middenveld worden Luka Modric, Toni Kroos (beiden Real Madrid) en Andrés Iniesta (Barcelona) geposteerd, terwijl Ronaldo (Real Madrid), Messi (Barcelona) en Neymar (Barcelona, nu PSG) het team compleet maken.