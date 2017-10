Real Madrid al bezig met opvolger van Zidane

Zinédine Zidane heeft aan Florentino Pérez laten weten dat hij in de winter geen nieuwe spelers hoeft. De Fransman wil het seizoen afmaken met zijn huidige selectie. (Don Balon)

Manchester United heeft Rocco Fregapane toegevoegd aan de jeugdopleiding. De jeugdinternational komt over van Huddersfield Town, dat zijn jeugdacademie onlangs sloot. (Daily Mail)

Manchester United tast diep in de buidel om José Mourinho langer te vast te leggen. De Portugees, die eerder flirtte met het geïnteresseerde Paris Saint-Germain, kan een vijfjarig contract ondertekenen ter waarde van 73 miljoen euro. (Goal)

Stefan de Vrij geeft aan in gesprek te zijn met Lazio over een contractverlenging. De verdediger, die tot volgend jaar zomer vastligt en interesse geniet van onder meer Liverpool en Juventus, hoopt dat de kampen het eens worden. (Lazionews24)