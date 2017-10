Stevige kritiek op Feyenoord-aanvallers: ‘Schrijnend om te zien’

Feyenoord moest zondagmiddag een pijnlijke 1-4 nederlaag incasseren tegen aartsrivaal Ajax in De Kuip. Veel spelers van de regerend landskampioen leken hun gebruikelijke niveau niet te halen en ook Jean-Paul Boëtius deelde in de malaise. Mario Been stelt bij FOX Sports dat de 23-jarige vleugelspeler hem enorm teleurstelde tijdens De Klassieker.

"Ik vind het een jongen met enorm veel talent en enorm veel creativiteit. Maar daar heb ik in deze wedstrijd niets van teruggezien. Eerste balaannames, geen idee waar hij aan begint. Vier man willen voorbijlopen en dan een bal weggeven", aldus de voormalig trainer van onder meer Feyenoord. "Dit was niet Boëtius en dat was schrijnend om te zien. Dit is een speler die normaal gesproken het verschil kan maken."

"Hij was niet in goeden doen, zoals hij dat bijvoorbeeld wel was in de tweede helft tegen PSV", vervolgt Been. Ook de andere buitenspeler van de Rotterdammers, Steven Berghuis, kon volgens de oefenmeester niet imponeren: "We halen Boëtius eruit, maar we hadden ook Berghuis aan kunnen halen. Die is ook niet of nauwelijks aan de bal geweest. Dat zijn wel de gevaarlijke mensen van dit Feyenoord, die het verschil moeten maken voorin."