‘Dybala beledigt Allegri na wissel en kan rekenen op straf Juventus’

Juventus deed zondag tegen Udinese goede zaken door met 2-6 te winnen en zodoende in de race te blijven voor de Italiaanse landstitel. Toch was er veel controverse rond la Vecchia Signora, omdat Paolo Dybala in de 68e minuut werd gewisseld en de Argentijn daar allerminst blij mee was. De aanvaller zou trainer Massimiliano Allegri hebben uitgescholden.

Dybala wist tegen Udinese niet tot scoren te komen en tijdens het verlaten van het veld ten faveure van Douglas Costa heeft de aanvaller Allegri in het Spaans beledigd, zo claimen onder meer Sky Italia en Rai Sport. De uithalen van Dybala zouden goed op de camerabeelden te zien zijn, waardoor er mogelijk een straf volgt voor het talent.

Vorig seizoen moest Leonardo Bonucci, die afgelopen zomer naar AC Milan vertrok, een wedstrijd toekijken, omdat hij Allegri tijdens een duel had beledigd. Komende woensdag neemt Juventus het op tegen SPAL en de kans bestaat dat Dybala niet aanwezig is, mede ook om oververmoeidheid te voorkomen. In 107 duels voor Juventus heeft Dybala, die nog tot medio 2022 vastligt, tot dusverre 54 goals en 19 assists gemaakt.