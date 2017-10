‘Hij heeft scorend vermogen, diepgang en assists, Younes heeft dat niet’

David Neres was zondagmiddag de grote man bij Ajax door drie keer een assist te verzorgen in de gewonnen Klassieker tegen Feyenoord (1-4). Ronald de Boer steekt bij FOX Sports zijn bewondering voor de Braziliaanse vleugelspeler niet onder stoelen of banken, maar geeft eerlijk toe dat ook hij aanvankelijk zijn twijfels had bij de twintigjarige aanvaller.

"Ik dacht wel: wat is nou zijn specifieke kwaliteit, waarom is hij twaalf miljoen waard? Maar de laatste weken heeft hij scorend vermogen, diepgang en assists", aldus De Boer, die zegt dat Neres 'ontzettend belangrijk' voor Ajax is. "Hij sprint op de juiste momenten diep, dat is voor een middenvelder heerlijk, om een buitenspeler diep te sturen. Daarbij lijkt het ook wel of hij een patent heeft op steekpasses op diepgaande middenvelders."

De analist zegt nu ook meer te begrijpen waarom Neres twaalf miljoen euro heeft gekost: "Die transfersom is nu wat begrijpelijker, maar het zijn nog te weinig momenten waarin hij het laat zien. Hakim Ziyech heeft dat ook, maar rendement, daar gaat het uiteindelijk om. Want bij Amin Younes is het leuk, maar rendement moet op een gegeven moment wel de boventoon gaan voeren en dat is bij hem niet het geval."