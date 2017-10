‘Ik had op Mars kunnen spelen en net zo goed kunnen zijn als Messi’

Antonio Cassano is van mening dat hij niet alles uit zijn carrière heeft gehaald wat er in zat. De 35-jarige aanvaller, die sinds september zonder club zit na zijn korte verblijf bij Hellas, denkt dat hij net zo goed had kunnen worden als bijvoorbeeld Lionel Messi en Neymar. Cassano, die nog niet officieel gestopt is, stelt echter dat hij mentaal niet altijd alles op een rijtje had.

"Ik ben een problematische vent, ik weet nooit in welke gemoedstoestand ik wakker word", aldus het Italiaanse enfant terrible tegenover Rai Sport. "Ik had op een andere planeet kunnen voetballen, maar ik had het probleem dat ik trainen niet leuk vond en dat ik alles wilde eten wat ik maar wilde destijds. Ik heb mezelf vernietigd", analyseert de 39-voudig international.

"Ik speelde bij de beste clubs ter wereld, zoals Real Madrid, Internazionale en AC Milan. Als ik mentaal anders in elkaar had gezeten en ik alles op een rijtje had, had ik op Mars kunnen spelen. Ik zou dan net zoals Messi, Neymar en enkele anderen zijn", aldus Cassano, die niet onder de indruk is van het huidige voetbal in de Serie A en stelt dat het niveau vroeger veel hoger lag.

"Francesco Totti en ik speelden eerder continu op straat. We renden tussen geparkeerde auto's door om de bal te pakken. Vandaag de dag is alles zo georganiseerd en uitgestippeld en heeft iedereen iPads en videospelletjes… Voetbal moet geen hobby zijn voor degenen die nu de professie uitvoeren, maar een passie. Ik zie een terugval in Italië, er is geen organisatie en talent. Wedstrijden in de Serie A vervelen me, ik zie liever mensen voetballen in het park."