Lieke Martens uitgeroepen tot Beste Speelster van de Wereld

Lieke Martens is maandagavond in Londen uitgeroepen tot Beste Speelster van de Wereld. De aanvalster, die deze zomer een toptransfer maakte van FC Rosengard naar Barcelona en met de Oranje Leeuwinnen Europees kampioen werd, is bij de FIFA-verkiezing als eerste geëindigd ten faveure van Deyna Catellanos van Santa Clarita Blue Heat en Carli Lloyd van Manchester City.

De 24-jarige Martens kende een uitstekend seizoen bij FC Rosengard en dat leverde haar een transfer naar de Spaanse grootmacht op. De Catalaanse club was bereid het contract van Martens, dat nog anderhalf jaar doorliep, af te kopen, waarna de aanvalster een driejarig contract ondertekende bij Barcelona. Met de verbintenis werd Martens meteen de best betaalde speelster van Barcelona.

Samen met de andere Oranje Leeuwinnen wist Martens afgelopen zomer in eigen land Europees kampioen te worden. De buitenspeelster imponeerde met succesvolle dribbels, prachtige acties en mooie goals en werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Naast de uitverkiezing van de FIFA werd Martens eind augustus door de UEFA ook al uitgeroepen tot Beste Speelster in Europa.