Engelse media speculeren over drie namen voor opvolging Koeman

Ronald Koeman is maandagmiddag op straat gezet door Everton en de potentiële opvolgers van de Nederlandse oefenmeester staan naar verluidt in de rij. Sean Dyche, manager van Burnley, is volgens The Telegraph en de Daily Mail de voornaamste kandidaat om te gaan werken op Goodison Park.

Dyche, die met Burnley momenteel de achtste positie in de Premier League bezet, werd ook al veelvuldig in verband gebracht met Leicester City, dat onlangs Craig Shakespeare ontsloeg. Volgens de Engelse media zou Everton echter de beste papieren hebben om Dyche in te lijven. Everton meldde maandag via de officiële kanalen dat Koeman niet langer meer manager is, maar de club heeft niet aangegeven wie de komende wedstrijden op de bank zit.

Verschillende media claimen dat David Unsworth, momenteel trainer van de Onder-21 van the Toffees, voorlopig de honneurs gaat waarnemen. Naast Dyche is ook onder anderen David Moyes kandidaat. De Schot was al jarenlang eindverantwoordelijke bij Everton voordat hij in 2013 koos voor een dienstverband bij Manchester United. Andere namen die worden genoemd zijn Thomas Tuchel, Marco Silva en Chris Coleman.

The Sun meldt dat Everton voornamelijk denkt aan Carlo Ancelotti, die onlangs werd ontslagen bij Bayern München. De Italiaan, die eerder al aangaf dat hij graag weer zou willen werken in de Premier League, zou echter als assistent-trainer graag Paul Clement zien. De huidige manager van Swansea City werkte bij der Rekordmeister al samen met Ancelotti.