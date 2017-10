Mbappé pleit voor straf scheidsrechter: ‘Zij moeten ook het niveau aankunnen’

Paris Saint-Germain en Olympique Marseille deelden zondagavond na een hectische wedstrijd de punten (2-2), maar na afloop ging het vooral over de rode kaart van Neymar. De Braziliaan werd vlak voor tijd met zijn tweede gele kaart gesommeerd te vertrekken en dat was onterecht, vindt Kylian Mbappé. De aanvaller vindt dat zijn teamgenoot onterecht door Ruddy Buquet van het veld is gestuurd.

"Ik zal de scheidsrechter niet aanpakken, omdat hij al heel veel druk op zijn schouders voelde", zegt Mbappé na afloop van Le Classique in gesprek met verschillende media. "De scheidsrechters moeten ook het niveau aankunnen. Dat was vanavond niet het geval. Het is ook niet zo dat we kunnen discussiëren met de arbitrage. We hebben de indruk dat zij zich superieur voelen ten opzichte van ons."

"Dat is een probleem, omdat we allemaal onderdeel uitmaken van dezelfde show", vervolgt de achttienjarige Fransman. "Ik vind dat er een commissie moet komen die zulke dingen rechttrekt. We hebben een speler die wordt gestraft (Neymar, red.)… Waarom kunnen scheidsrechters niet achteraf gestraft worden, net zoals spelers?" PSG staat momenteel eerste in de Ligue 1 met vier punten voorsprong op naaste belager AS Monaco.