‘Met deze hattrick heb ik aangetoond dat Bas Dost het nog steeds kan’

Bas Dost wist zondagavond in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Grupo Desportivo de Chaves (5-1) drie goals te maken, waardoor de Oranje-international voor de vijfde keer in zijn carrière een hattrick heeft geproduceerd in dienst van Sporting Portugal. In gesprek met O Jogo geeft de spits aan dat hij lang tegen een doelpunt aanhikte.

"Ik heb een tijdje niet gescoord en er waren daarom mensen die zeiden dat Bas Dost geen doelpunten meer kon maken. Met deze drie doelpunten heb ik aangetoond dat ik het nog steeds kan", zegt Dost na afloop. "We hebben goed gespeeld, we hebben laten zien wat we kunnen en doen weer volop mee in de titelstrijd." Sporting staat nu tweede in de competitie, met twee punten achterstand op FC Porto en drie punten voorsprong op Benfica.

"Ik ben hier erg blij mee. Het was even geleden en dan is het lekker om weer tot scoren te komen. Het was wel weer tijd. Mijn tweede doelpunt van de drie goals was het beste", aldus Dost, die ambitieus is: "We willen maar één ding en dat is de titel pakken." In totaal staat de 28-jarige spits nu op 44 treffers in 55 officiële wedstrijden voor de Portugese topclub.