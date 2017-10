Mahi hoort straf van FC Groningen: 'Ik accepteer de maatregelen’

Mimoun Mahi zal een week lang meelopen met maatschappelijke projecten van de stichting van FC Groningen, zo meldt de Eredivisionist maandagmiddag via de officiële kanalen. Daarnaast zal de aanvaller een individueel trainingsprogramma volgen. Groningen zette Mimoun Mahi en Oussama Idrissi zaterdagmiddag na het verlies vrijdagavond tegen Willem II (0-1) vanwege een ontoelaatbare houding en gedrag uit de selectie.

Het duo ontbreekt in ieder geval in de beker tegen Roda JC Kerkraden en in de competitie tegen Sparta Rotterdam. Maandag kwam de clubleiding en Mahi bij elkaar en voerden een 'constructief gesprek'. Daarin heeft Mahi volgens Groningen blijk gegeven fout te hebben gehandeld en zodoende de consequenties daarvan heeft aanvaard. "Ik heb iets niet goed gedaan en daarvoor heb ik mijn welgemeende excuses aangeboden", aldus Mahi op de clubsite.

"Ik accepteer de maatregelen die zijn getroffen en ik zal me maximaal inspannen om dit alles recht te zetten. Ik hoop dat ik volgende week de mogelijkheid krijg om weer terug te keren bij het team. In deze fase heb ik namelijk maar één doel en dat is FC Groningen helpen met mijn spel op het veld. Ik zal er deze week hard aan werken om dat doel weer te kunnen bereiken."

Mahi liet tegenover RTV Noord al weten spijt te hebben van zijn gedrag: "Ik heb de trainer niet geschoffeerd of zoiets, maar het was een situatie tijdens de wedstrijd. Ik reageerde in het veld te emotioneel en meer kan ik er niet over zeggen. Ik heb echt spijt van mijn emotionele uitbarsting, maar had niet gedacht dat ik geschorst zou worden (…) Ik vind het echt heel erg vervelend. Mensen die mij kennen weten dat ik normaal niet zo reageer."