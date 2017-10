Everton zet Ronald Koeman per direct op straat

Ronald Koeman is ontslagen als manager van Everton. Dat heeft de club uit de Premier League maandag laten weten via de officiële kanalen. Het ontslag van de Nederlandse trainer komt een dag na de ruime nederlaag op eigen veld tegen Arsenal. Koeman stond al geruime tijd onder druk bij Everton, nadat hij het seizoen met the Toffees slecht was gestart.

