Kritiek op Bosz ‘lachwekkend’: ‘Daar hoor je verder niets over, dat is ziek’

Peter Bosz begon dit seizoen uitstekend bij Borussia Dortmund, maar na enkele tegenvallende resultaten, met name in de Champions League, zwelt de kritiek op de trainer aan. Volgens technisch directeur Michael Zorc staat de positie van Bosz echter niet onder druk: "De discussie over Bosz is schizofreen", zegt Zorc in gesprek met BILD.

Vorige week stonden die Borussen nog vijf punten voor op achtervolger Bayern München, maar na puntverlies tegen RB Leipzig (2-3) en Eintracht Frankfurt (2-2) staat Dortmund alleen nog op doelsaldo bovenaan in de Bundesliga. Ook lijkt de ploeg al uitgeschakeld voor overwintering in de Champions League, met zes punten achterstand op zowel Tottenham Hotspur als Real Madrid.

"Het is lachwekkend dat we de positie van de trainer bekritiseren terwijl we bovenaan staan in de Bundesliga", aldus Zorc. Ook algemeen directeur Hans-Joachim Watzke stelt dat Bosz goed zit bij Dortmund. "Het spel tegen Leipzig en Frankfurt was spectaculair", aldus Watzke tegenover West Allgemeine Zeitung. "Daarvoor komen de toeschouwers naar het stadion. Wanneer je het enthousiasme van de fans op de tribunes hebt gezien, is het duidelijk dat er binnen de club een compleet andere stemming heerst. Daar hoor je in de berichtgeving verder niets over. Dat is ziek."

Watzke erkent dat de prestaties van Dortmund in de Champions League tegenvallen, maar stelt dat het miljardenbal niet prioriteit is: "We hadden er graag beter voorgestaan. Dat lijkt me duidelijk. Maar onze primaire focus ligt bij de competitie. De eerste plaats brengt verwachtingen met zich mee die wij nu niet waarmaken. We moeten gewoon realistisch zijn en ons niet van ons stuk laten brengen. We zijn goed op weg."