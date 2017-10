Neymar: ‘Ze gooiden stokbroden, sinaasappelsap… Ik kon gewoon lunchen’

Paris Saint-Germain speelde zondagavond met 2-2 gelijk tegen Olympique Marseille in een zeer enerverend duel. Bij een corner gooide het publiek allerlei objecten naar Neymar en vlak voor het einde van de wedstrijd werd de recordaankoop van PSG met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Na afloop van de wedstrijd is Neymar niet te spreken over zowel de scheidsrechter als de toeschouwers.

"De supporters gooiden allerlei soorten objecten naar me, ik kon gewoon lunchen. Stokbroden, sinaasappelsap, Coca Cola… Het was overdreven. Dit is geen voetbal", aldus de Braziliaan na afloop, geciteerd door onder meer Esporte Interativo. "Dit is niet de manier om voetbal te beleven. Het is hetzelfde als naar een restaurant gaan en de chef slaan met mes en vork."

"Ik werd niet pissig, ik was kalm. Als ik nog woest zou zijn, zat ik hier niet met jou, dan zat ik al in de bus. Ik heb ergere dingen op het voetbalveld gezien en anderen zijn daarvoor dan niet van het veld gestuurd. Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn fout, maar ik heb mijn geduld niet verloren. We moeten voortaan voorbereid zijn op dit soort dingen, dat de tegenpartij alles uit de kast trekt."

"Het was ook een overdreven en onterechte beslissing van de scheidsrechter", vervolgt Neymar. "Ik moest continu aanslagen verwerken, heb nog veel blauwe plekken op mijn lichaam. Ik zei tegen de scheidsrechter dat hij die andere gast een kaart moest geven. Hij keek me aan en deed uiteindelijk wat hij zelf wilde: mij eruit sturen. Hij wilde in de belangstelling staat ten koste van de spelers."