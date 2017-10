FIFA verkiest Ronaldo opnieuw tot wereldvoetballer van het jaar

Cristiano Ronaldo is maandagavond in Londen verkozen tot FIFA Player of the Year. De Portugese aanvaller van Real Madrid troeft Neymar en Lionel Messi af, die de andere genomineerden waren voor deze prijs van de wereldvoetbalbond. Vorig seizoen werd Ronaldo ook winnaar van Player of the Year-award, die sinds 2016 door de FIFA uitgereikt wordt.

Tussen 2010 en 2015 reikten France Football en de FIFA samen de prijs uit voor de beste voetballer ter wereld. Sinds vorig jaar doen ze dit dus weer allebei apart en Ronaldo, Messi en Neymar staan ook op de shortlist van France Football. De winnaar van de Ballon d’Or wordt op 6 december bekendgemaakt.

Ronaldo is nu in ieder geval door de FIFA verkozen tot beste speler ter wereld. De Portugees werd vooraf al getipt als winnaar van de Player of the Year-award, omdat hij opnieuw een sterk seizoen heeft gedraaid. Zo speelde Ronaldo met twee doelpunten in de finale tegen Juventus (1-4 overwinning) een grote rol in de Champions League-victorie van Real Madrid afgelopen seizoen. Daarnaast legde Ronaldo met de Koninklijke beslag op de Spaanse titel.

De winnaar van de Player of the Year-award komt tot stand op basis van stemmen van aanvoerders van nationale elftallen, bondscoaches van nationale teams, journalisten en personen die zich hebben geregistreerd op de website van de FIFA. Voor Ronaldo betekent de onderscheiding van de FIFA alweer zijn tiende grote, individuele prijs. Dat zijn er twee meer dan Messi, die tot dusver acht grote, individuele prijzen verzamelde.