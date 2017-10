PSV-spits al zeven maanden droog: ‘Ben er echt wel mee bezig hoor’

Luuk de Jong raakte behalve zijn aanvoerdersband ook zijn basisplaats kwijt bij PSV. De spits van de Eindhovenaren mag zich inmiddels weer basisspeler noemen, al wacht hij nog altijd op zijn eerste doelpunt van het seizoen. Ook zondag tegen Heracles Almelo (3-0) wist de aanvaller het net niet te vinden. Desondanks kan De Jong terugkijken op een goede wedstrijd en maakt hij zich geen zorgen.

De Jong maakte zijn laatste doelpunt voor PSV in maart van dit jaar. Sindsdien staat hij droog en moet hij trainer Phillip Cocu op een andere manier zien te overtuigen. “Misschien ziet het er nu wat vrijer uit bij mij, dat ik me meer op m'n gemak voel", zegt De Jong, die een belangrijke rol speelt als aanspeelpunt, in De Telegraaf.

PSV gaat aan kop in de Eredivisie en heeft een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax. Dat geeft De Jong wat rust, ook al blijven zijn doelpunten uit. "Ik ben er echt wel mee bezig hoor, dat ga ik niet ontkennen. Maar nu ben ik als aanspeelpunt ook belangrijk voor het team. Zo kan ik ook een groot wapen zijn voor dit team. Ik kan de ballen vasthouden en terugleggen op al die lopende mensen om me heen. Ik ben een teamspeler, dat zal altijd zo blijven."