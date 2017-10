Younes geïrriteerd: ‘Ben je serieus? Heb je de wedstrijd gezien?’

Ajax won zondagmiddag met 1-4 op bezoek bij Feyenoord, door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg en Siem de Jong. Amin Younes kon zijn stempel niet op de Klassieker drukken, maar was na afloop wel te spreken over zijn spel. Daarnaast vond de aanvaller dat Ajax goed speelde in De Kuip.

Als Younes door NUsport wordt gevraagd hoe het kan dat Ajax matig speelde en toch zo ruim won, reageert hij verbaasd. “Ben je serieus? Heb je de wedstrijd gezien? Ja? Dan ben ik het niet met je eens”, zegt de Duitse aanvaller, die wel van mening is dat de Klassieker rommelig was. “Daar heeft de scheidsrechter ook invloed op gehad. Hij hanteerde niet één lijn.”

“We spelen hier in De Kuip, hebben geen supporters hier. Het is een moeilijke wedstrijd, dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Mijn eigen spel was niet heel best, maar ook niet heel slecht. Ik heb veel gelopen en gedaan voor het team. Hard gewerkt. Ik ben altijd de jongen die als eerst druk zet”, vervolgt Younes, die onlangs zei dat hij afgelopen zomer meer rust had willen hebben. “Daarover praat ik niet meer. Daar heb ik een keer wat van gezegd en dan is het goed.”