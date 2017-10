Dolberg: ‘Of er weer een spitsendiscussie ontstaat? Honderd procent zeker’

Klaas-Jan Huntelaar kreeg afgelopen zomer bij zijn terugkeer naar Ajax te horen dat Kasper Dolberg de eerste spits is. Toch is het de Nederlander die de Deen al wekenlang op de bank houdt. Ook tegen Feyenoord startte Huntelaar vanuit de basis en was hij met het openingsdoelpunt belangrijk voor de ploeg van Marcel Keizer. Dolberg kwam in De Kuip ongeveer een half uur in actie en dat was voor hem genoeg om twee keer te scoren. De talentvolle aanvaller hoopt dat hij het de trainer weer wat lastiger heeft gemaakt.

Dolberg kwam moeizaam tot scoren in het begin van het seizoen en dat kostte hem zijn basisplaats. Huntelaar maakte namelijk veel indruk in zijn invalbeurten en verdreef Dolberg uit de basis. Inmidddels lijkt de Deens international weer op zijn hoge niveau van vorig seizoen te zitten. “Het is moeilijk te zeggen of ik het de trainer nu moeilijk heb gemaakt. Of er weer een spitsendiscussie ontstaat? Daar ben ik honderd procent zeker van”, laat Dolberg optekenen in De Telegraaf.

Zondag liet Dolberg Feyenoord-keeper Brad Jones twee keer vissen. “Ik had al lang het gevoel dat de doelpunten weer zouden komen”, laat hij weten. “Op de trainingen ging het steeds beter. Maar je moet het nog wel even in de wedstrijden laten zien. Dan is dit wel een leuk duel om dat te doen. De fans van Feyenoord laten blijken dat ze ons echt haten, maar ik vind dat wel funny.”

Dolberg wil niet spreken van een moeilijke periode, maar beschrijft de afgelopen maanden als een uitdaging. Hij besefte dat er een knop om moest en hij nog harder moest werken om terug in de basis te komen. Dat Keizer de laatste weken voor Huntelaar koos, begrijpt Dolberg wel. “Als ik trainer was zou ik ook degene opstellen die wel doelpunten maakt. En dat deed Huntelaar toen de coach van spits wisselde. Klaas-Jan maakte een échte spitsengoal. Dat lukte mij de tweede helft gelukkig ook, twee keer.”