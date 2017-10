‘Feyenoord zal er hard aan moeten trekken om weer in de top drie te komen’

Feyenoord is de grote verliezer van de afgelopen speelronde. Door de 1-4 thuisnederlaag tegen Ajax is de achterstand op koploper PSV opgelopen tot acht punten. De regerend landskampioen is terug te vinden op de vijfde plaats op de ranglijst en volgens de broers Willy en René van de Kerkhof wordt het voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst een hels karwei om zich weer terug in de top drie te knokken.

Feyenoord kreeg er zondag tegen Ajax vier om de oren en moet voorlopig pas op de plaats maken aangaande de strijd om het kampioenschap. De voorsprong van PSV op Ajax blijft vijf punten. "Voor Ajax was het een goede uitslag maar voor PSV niet", laat oud-PSV’er René weten. "Een gelijkspel was het beste geweest. Feyenoord staat nu op acht punten afstand van PSV. Dus dat begint veel te worden. Feyenoord zal er hard aan moeten trekken om weer in de top drie te komen.”

PSV won met 3-0 van Heracles Almelo. De Eindhovenaren waren de bovenliggende partij, maar hadden moeite om de wedstrijd in het slot te gooien. "PSV was niet in goeden doen. Zo moet Pereiro bijvoorbeeld gewoon scoren in de eerste minuut”, aldus René. "De bal ging rond zonder dat er druk werd gezet", voegt Willy toe. "De eerste twintig minuten waren super, maar daarna zakte het een beetje terug naar het oude niveau.”