Kritiek op ‘onwennige’ Diks: ‘Dat is natuurlijk helemaal amateuristisch’

Door de personele problemen in zijn defensie moest Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst Kevin Diks noodgedwongen in het centrum van de verdediging posteren in de wedstrijd tegen Ajax (1-4). Mario Been geeft tegenover FOX Sports toe dat hij niet zo onder de indruk was van de huurling van Fiorentina, die normaal als rechtsback speelt.

“Diks is 'm ook niet, dat hebben we wel kunnen zien. Hij is natuurlijk een rechtsback, maar doet dingen waarvan ik denk: joh, als je niet in de wedstrijd zit, stop daar dan mee en los het zo simpel mogelijk op. Constant was er onrust”, zegt Been, die van mening is dat Diks bij de 1-2 van Kasper Dolberg in de fout ging.

"Dat is natuurlijk helemaal amateuristisch”, zegt de voormalig oefenmeester van onder meer Feyenoord, Racing Genk en APOEL Nicosia. “Er is niks aan de hand, maar hij vergeet helemaal waar Dolberg is. Ik weet wel dat hij niet gewend is daar te spelen, maar dit zijn abc'tjes: als je in het centrum speelt, ga je niet naar de zijkant lopen waar je niks te zoeken hebt.”

Ook Ruben Schaken was niet onder de indruk en vond het gedurfd dat Van Bronckhorst Diks als centrale verdediger opstelde. “Hij is niet in goede doen. Hij is zijn basisplaats kwijtgeraakt op de plek waarvoor hij gehuurd is. Dan is dat altijd lastig. Dan breng je hem zonder vertrouwen in terwijl alle verdedigers geblesseerd zijn, in zo’n wedstrijd”, stelt Schaken bij FC Rijnmond. "Verdedigend had hij een aantal goede ingrepen, maar aan de bal was het wat onwennig. Soms zelfs slecht. Hij leverde bijna elke bal in.”