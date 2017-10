Depay schittert namens Lyon; Cavani redt PSG na rood Neymar

Memphis Depay was zondag op schot bij het duel tussen Troyes en Olympique Lyon. Mede door een hattrick van de Nederlander, won Lyon met 0-5. Paris Saint-Germain ging zondagavond op bezoek bij Olympique Marseille en wist op het nippertje de eerste nederlaag van het seizoen te voorkomen (2-2). Edinson Cavani redde een punt in Marseille, terwijl Neymar al onder de douche stond na een rode kaart in de slotfase van de wedstrijd.

Bekijk hier de samenvatting van Olympique Marseille – PSG

De rode kaart van Neymar in de topper tegen L’OM

De beste momenten van Neymar tegen Marseille

Bekijk de fraaie goal van Luiz Gustavo tegen Paris Saint-Germain

Bekijk hier de drie goals van Depay tegen Troyes

Bekijk hier de 5 mooiste treffers uit de Ligue 1 van speelronde 10