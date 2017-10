Koeman gefileerd op social media: ‘Rot op met je excuses, tijd om te gaan’

De dagen van Ronald Koeman als manager van Everton lijken geteld. The Toffees gingen zondag in eigen huis met 2-5 onderuit tegen Arsenal, nadat de ploeg van Koeman nog wel aan de leiding was gekomen door een doelpunt van Wayne Rooney. Op dit moment staat Everton na de belabberde seizoensstart in de degradatiezone.

Na afloop van het duel met Arsenal postte Koeman een bericht op social media. “De start was okay, maar het was onmogelijk om nog een resultaat te behalen na de rode kaart bij een 1-2 stand”, liet de manager van the Toffees weten via Twitter en Instagram. Die post leverde Koeman een stortvloed aan negatieve reacties op van supporters van Everton, die de manager kennelijk het liefst zien vertrekken.

Een greep uit de reacties via social media: “Hoe kan het dat je zoveel bereikt hebt in je carrière als speler met zo’n negatieve houding”, “Rot op met je excuses. Iedere week weer: excuses, excuses, excuses. Weer het verkeerde team opgesteld en een slechte wissel in de rust. Tijd om te gaan, Ronald”, “Onmogelijk? Manchester City gaf niet op en maakte een achterstand tegen Everton nog ongedaan met tien man” en “Bedankt voor je duidelijke analyse na de wedstrijd, hopelijk was het je laatste.”

“Bijna iedere Everton-fan die ik spreek, wil dat Koeman vertrekt”, zegt Jamie Carragher in gesprek met Sky Sports. De oud-verdediger van Liverpool is niet van mening dat Everton Koeman de laan uit moet sturen. “Natuurlijk zijn ze dramatisch in vorm. Maar als je kijkt wie Koeman zou moeten vervangen... Er is geen goed alternatief voor hem.”