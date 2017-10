Boëtius ‘schaamt zich kapot’: ‘Iedereen zal bij zichzelf te rade moeten gaan’

Feyenoord kreeg zondagmiddag een zeer zware tegenvaller te verwerken in de Klassieker. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst ging tegen Ajax met 1-4 onderuit en heeft reeds een achterstand van acht punten op koploper PSV. Na afloop van de Klassieker zongen de Feyenoord-supporters schaam je kapot richting de spelers en Jean-Paul Boëtius kan dat wel begrijpen.

“Ik snap dat ze dat zongen en ik schaamde me ook kapot. En dat doe ik nog steeds. Het is weer een hap uit een zure appel”, zegt de vleugelaanvaller in gesprek met NUsport. Boëtius werd tien na rust naar de kant gehaald door Van Bronckhorst. De aanvaller beaamt dat hij de laatste weken niet bepaald in vorm is, maar heeft daar geen verklaring voor. "Het heeft in ieder geval niet met de Champions League en het drukke programma te maken.

“Althans, zo voel ik dat niet. Ik voel me fysiek goed, maar het komt er niet uit”, vervolgt Boëtius. Hij weet niet hoe Feyenoord de situatie om moet draaien. "Iedereen zal bij zichzelf te rade moeten gaan. En dat ga ik ook doen. Al moeten we ook niet vergeten dat we tegen Ajax na een uur spelen zomaar op voorsprong hadden kunnen komen.” Boëtius vindt het gat met koploper PSV ‘veel te groot’. “Gelukkig zitten we nog redelijk aan het begin van de competitie, maar dit wil je niet. Of het nog te overbruggen is? We zullen zien.”

Steven Berghuis sluit niet uit dat de prestaties in de Champions League invloed hebben gehad. “We moeten echt allemaal in de spiegel kijken en onszelf de vraag stellen of we er echt alles uithalen. Misschien hebben die nederlagen in de Champions League, hoe logisch ze ook waren, toch iets met ons vertrouwen gedaan”, geeft de vleugelaanvaller tegenover het Algemeen Dagblad toe. “Dit is in ieder geval een enorme tik.”

“Geloof me, tussen de de spelers en de staf zit het allemaal goed. We zijn in de competitie bijna alle keren de betere ploeg geweest. We spelen dit seizoen niet zo rot, maar we moeten veel harder werken aan de laatste details”, stelt Nicolai Jörgensen in gesprek met De Telegraaf. “Als je vandaag in de krant leest dat Feyenoord-Ajax in 1-4 is geëindigd, denk je dat we kansloos waren. Dat is totaal niet zo. Maar op cruciale momenten stonden we er niet.”